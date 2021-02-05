Криштиану Роналду - 36 лет: подборка шедевральных голов легенды футбола (видео)

Легендарному португальскому футболисту Криштиану Роналду 5 февраля исполнилось 36 лет.

Несмотря на "ветеранский" возраст, нападающий "Ювентуса" вешать бутсы на гвоздь, похоже, не собирается и тому доказательство то, что он в январе стал лучшим бомбардиром в истории.

В Суперкубке Италии в матче против "Наполи", он реализовал свой 760 год, чем обошел чехословацкого форварда Йозефа Бицана (759) и Короля футбола Пеле (757).

А на этой неделе Роналду оформил дубль в ворота "Интера", чем поставил точку в разговорах о его физической форме.

В день рождения легенды современного футбола, предлагаем ознакомиться с лучшими голами в карьере Роналду.

Как сообщалось ранее, Виктор Коваленко, недавно подписавший контракт с "Аталантой", рассказал о первоочередных целях в новой команде.