"Наполи" и "Аталанта" в первом полуфинале Кубка Италии голов не забивали (видео)

В среду, 3 февраля, "Наполи" в рамках первого полуфинального матча 1/2 финала Кубка Италии-2021 принимал "Аталанту". Встреча, проходившая в Неаполе на стадионе "Диего Армандо Марадона", завершилась со счетом 0:0

Команды провели ровный поединок, практически не создавая угроз у ворот друг друга, и встреча закономерно завершилась сухой ничьей. Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский остался в запасе, а Виктор Коваленко и вовсе не был заявлен на игру.

Видеообзор матча "Наполи" - "Аталанта":

"Телеграф" напоминает, что на пути в 1/2 финала Кубка Италии-2021 неаполитанцы обыграли "Специю", а бергамески одолели "Лацио". Добавим, что полуфинал турнира проходит в формате двух дуэлей, второй матч между командами состоится через неделю в Бергамо. В другой полуфинальной паре "Ювентус" в первом матче на выезде обыграл "Интер" благодаря дублю Роналду.