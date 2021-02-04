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"Наполи" и "Аталанта" в первом полуфинале Кубка Италии голов не забивали (видео)

"Наполи" и "Аталанта" в первом полуфинале Кубка Италии голов не забивали (видео)
Обновлено 00:39 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер sscnapoli

В среду, 3 февраля, "Наполи" в рамках первого полуфинального матча 1/2 финала Кубка Италии-2021 принимал "Аталанту". Встреча, проходившая в Неаполе на стадионе "Диего Армандо Марадона", завершилась со счетом 0:0

"Наполи" - "Аталанта": полное видео матча

Команды провели ровный поединок, практически не создавая угроз у ворот друг друга, и встреча закономерно завершилась сухой ничьей. Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский остался в запасе, а Виктор Коваленко и вовсе не был заявлен на игру.

Видеообзор матча "Наполи" - "Аталанта":

"Телеграф" напоминает, что на пути в 1/2 финала Кубка Италии-2021 неаполитанцы обыграли "Специю", а бергамески одолели "Лацио". Добавим, что полуфинал турнира проходит в формате двух дуэлей, второй матч между командами состоится через неделю в Бергамо. В другой полуфинальной паре "Ювентус" в первом матче на выезде обыграл "Интер" благодаря дублю Роналду.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Наполи, ФК Аталанта, Футбол, Кубок Италии.
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