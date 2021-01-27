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"Аталанта" добыла волевую победу над "Лацио" в Кубке Италии, Малиновский забил гол (видео)

"Аталанта" добыла волевую победу над "Лацио" в Кубке Италии, Малиновский забил гол (видео)
Обновлено 20:41 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер atalanta_bc

В среду. 27 января, "Аталанта" в рамках матча 1/4 финала Кубка Италии-2021 принимала римское "Лацио". Встреча, проходившая в Бергамо на стадионе "Атлети Адзурри д'Италия", завершилась минимальной победой хозяев со счетом 3:2. Один из голов записал на свой счет украинец Руслан Малиновский.

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Хозяева вышли вперед в дебюте - Берат Джимсити на 7-й минуте удачно сыграл на добивании. Через 10 минут Ведат Мурики классным ударом головой после навеса слева сравнял счет. На 34-й минуте "Лацио" вышел вперед усилиями Франческо Ачерби, который издевательски прошел сквозь всю оборону "Богини" и расстрелял ворота Голлини фактически в упор. Спустя 3 минуты Руслан Малиновский установил паритет, а победный гол записал на свой счет Алексей Миранчук, реализовавший выход один на один. Отметим, с 53-й минуты "Аталанта" играла в меньшинстве после удаления Хосе Луиса Паломино. А на 66-й минуте нападающий бергамесков Дуван Сапата не реализовал пенальти.

Видео гола Джимсити:

Видео гола Мурики:

Видео гола Ачерби:

Видео гола Малиновского:

Видео гола Миранчука:

Видео удаления Паломино:

Таким образом, "Аталанта" пробилась в полуфинал турнира, где составит компанию "Интеру", который во вторник выбил "Милан".

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 453

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ФК Лацио, ФК Аталанта, Футбол, Руслан Малиновский.
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