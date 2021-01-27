Малиновский забил гол в четвертьфинале Кубка Италии (видео)

В среду, 27 января, "Аталанта" принимает "Лацио" в рамках матча 1/4 финала Кубка Италии-2021. Украинский хавбек хозяев Руслан Малиновский забил гол в этом поединке.

На 37-й минуте встречи при счете 1:2 хавбек сборной Украины сравнял счет в игре. Руслан принял мяч в районе 11-метровой отметки после прострела Луиса Мурьеля с правого фланга, затем полузащитник точно пробил в нижний угол ворот Пепе Рейны. Во втором тайме бергамески вышли вперед усилиями Алексея Миранчука, играя вдесятером после удаления Хосе Луиса Паломино, и главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини снял с игры Малиновкого, заменив его на Дувана Сапату.

Видео гола Малиновского в ворота "Лацио":

Ранее "Телеграф" сообщал, что за Малиновским следит миланский "Интер".