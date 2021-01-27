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"Аталанта" - "Лацио": видео онлайн-трансляция четвертьфинала Кубка Италии

"Аталанта" - "Лацио": видео онлайн-трансляция четвертьфинала Кубка Италии
Обновлено 13:33 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер atalanta_bc

В среду, 27 января, "Аталанта" в рамках матча 1/4 финала Кубка Италии-2021 примет "Лацио". Встреча состоится в Бергамо на стадионе "Атлети Адзурри д'Италия", начало поединка в 18:45 по киевскому времени. В плеере ниже будет доступна прямая видеотрансляция поединка.

Итальянский гранд заинтересовался Малиновским

Видео онлайн-трансляция матча 1/4 финала Кубка Италии-2021 "Аталанта" - "Лацио":

"Телеграф" напоминает, что "Аталанта" в прошлом раунде КИ-2021 прошла "Кальяри", а "Лацио" переиграл "Парму". И "Богиня", и "Орлы" в Серии А находятся в группе преследователей лидеров. Бергамески с 36 очками занимают пятую позицию, а римляне (34 очка) - седьмые. В своем последнем матче в национальном первенстве "Аталанта" уничтожила "Милан", а "Лацио" расправился с "Сассуоло" (2:1).

Отметим, что украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский в матче с "Россонери" появился на поле на 90-й минуте, а потому с высокой долей вероятности может выйти в старте в кубковой игре.

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Интер" выбил "Милан" из Кубка Италии, а Ибрагимович отметился агрессивным поведением.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Лацио, ФК Аталанта, Футбол, Кубок Италии.
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