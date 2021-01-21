Лацио - Парма: онлайн видеотрансляция матча Кубка Италии

В четверг, 21 января, Лацио в рамках матча 1/8 финала Кубка Италии по футболу примет Парму. Встреча пройдет в Риме на "Олимпийском" стадионе, начало поединка в 22:15 по киевскому времени. В плеере ниже будет доступна онлайн видеотрансляция поединка.

Прямая видеотрансляция матча 1/8 финала Кубка Италии-2021 Лацио - Парма:

Обе команды выступают в Серии А, однако Лацио (7-е место, 31 очко) борется за еврокубки, а вот Парма (19-я позиция, 13 очков) находится в зоне вылета и ей предстоит борьба за выживание в сильнейшем дивизионе Италии.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Лацио разнес Рому в дерби Рима, которое проходило в рамках матча 18-го тура Серии А.