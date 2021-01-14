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Аталанта - Кальяри: онлайн видеотрансляция матча Кубка Италии

Аталанта - Кальяри: онлайн видеотрансляция матча Кубка Италии
Обновлено 18:11 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер atalanta_bc

В четверг, 14 января, Аталанта в рамках матча 1/8 финала Кубка Италии-2021 принимает Кальяри. Встреча пройдет в Бергамо на стадионе "Атлети Адзурри д’Италия" и начнется в 22:15 по киевскому времени. В плеере ниже будет доступна прямая видеотрансляция поединка.

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Прямая видеотрансляция матча Кубка Италии Аталанта - Кальяри:

И Аталанта, и Кальяри представляют элиту итальянского футболf. На данный момент бергамески (31 очков) занимают пятое место в турнирной таблице Серии А, а "Красно-синие" (14 очков) - 16-е.

"Телеграф" напоминает, что в четвертьфинал Кубка Италии уже пробились Ювентус, переигравший Дженоа, Интер, одолевший Фиорентину и Милан, который довел дело с Торино до серии пенальти.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Кальяри, ФК Аталанта, Футбол, Кубок Италии.
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