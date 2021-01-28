"Наполи" - "Специя": онлайн видео-трансляция четвертьфинала Кубка Италии

В четверг, 28 января, "Наполи" в рамках матча 1/4 финала Кубка Италии-2021 принимает "Специю". Встреча состоится в Неаполе на стадионе "Диего Армандо Марадона", начало поединка в 22:00 по киевскому времени. В плеере ниже будет доступна прямая видеотрансляция игры.

Онлайн видео-трансляция четвертьфинала Кубка Италии "Наполи" - "Специя":

И "Наполи", и "Специя" выступают в элитном дивизионе чемпионата Италии. Неаполитанцы (34 очка) пребывают в статусе преследователей лидеров, отставая от идущего первым "Милана" на 9 очков. А вот "Орлята" находятся всего в четырех пунктах от зоны вылета, занимая 15-е место в турнирной таблице Серии А. В своем последнем поединке на внутренней арене "Партенопейцы" сенсационно проиграли "Вероне" (3:1), а "Специя" уступила "Роме" (4:3).

"Телеграф" напоминает, что в полуфинал Кубка Италии-2021 уже пробились Аталанта, которая в драматичном матче переиграла Лацио, Интер, одолевший Милан в дерби и Ювентус, разгромивший СПАЛ.