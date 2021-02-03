"Наполи" - "Аталанта": видео онлайн-трансляция полуфинала Кубка Италии

В среду, 3 февраля, "Наполи" в рамках первого матча 1/2 финала Кубка Италии-2021 принимает "Аталанту". Встреча пройдет в Неаполе на стадионе "Диего Армандо Марадона" и начнется в 21:45 по киевскому времени. Прямая видеотрансляция поединка будет доступна в плеере ниже.

Прямая видеотрансляция полуфинала Кубка Италии-2021 "Наполи" - "Аталанта":

Отметим, Виктор Коваленко, который недавно стал игроком "Аталанты", не примет участие в матче, ведь не попал в заявку на игру.

"Телеграф" напоминает, что на пути в 1/2 финала Кубка Италии-2021 неаполитанцы переиграли "Специю", а бергамески выбили "Лацио". Полуфинал пройдет в формате двух противостояний, второй матч состоится через неделю в Бергамо.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в другом полуфинале КИ-2021 "Ювентус" в первом матче на выезде переиграл "Интер".