"Аталанта" - "Наполи": видео онлайн-трансляция полуфинала Кубка Италии-2021 (видео)

В среду, 10 февраля, "Аталанта" в рамках ответного матча 1/2 финала Кубка Италии 2020/21 примет "Наполи". Встреча состоится в Бергамо на стадионе "Атлети Адзурри д’Италия" и начнется в 21:45 по киевскому времени. В плеере ниже будет доступна прямая видеотрансляция поединка.

Онлайн видеотрансляция ответного матча 1/2 финала Кубка Италии-2021 "Аталанта" - "Наполи".

"Телеграф" напоминает, что в первом поединке, который состоялся в Неаполе, команды сыграли в безголевую ничью. В 1/4 финала КИ-2021 бергамески прошли "Лацио", а неаполитанцы разобрались со "Специей" (4:2). Вторую путевку в финал разыграют между собой "Ювентус" и "Интер".

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Аталанта" после подписания Коваленко умудрилась растерять преимущество в три гол в игре Серии А против "Торино".