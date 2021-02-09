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"Аталанта" - "Наполи": видео онлайн-трансляция полуфинала Кубка Италии-2021 (видео)

"Аталанта" - "Наполи": видео онлайн-трансляция полуфинала Кубка Италии-2021 (видео)
Обновлено 18:54 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер sscnapoli

В среду, 10 февраля, "Аталанта" в рамках ответного матча 1/2 финала Кубка Италии 2020/21 примет "Наполи". Встреча состоится в Бергамо на стадионе "Атлети Адзурри д’Италия" и начнется в 21:45 по киевскому времени. В плеере ниже будет доступна прямая видеотрансляция поединка.

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Онлайн видеотрансляция ответного матча 1/2 финала Кубка Италии-2021 "Аталанта" - "Наполи".

"Телеграф" напоминает, что в первом поединке, который состоялся в Неаполе, команды сыграли в безголевую ничью. В 1/4 финала КИ-2021 бергамески прошли "Лацио", а неаполитанцы разобрались со "Специей" (4:2). Вторую путевку в финал разыграют между собой "Ювентус" и "Интер".

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Аталанта" после подписания Коваленко умудрилась растерять преимущество в три гол в игре Серии А против "Торино".

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Все по теме:

ФК Наполи, ФК Аталанта, Футбол, Кубок Италии.
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