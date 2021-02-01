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Коваленко - игрок "Аталанты": "Шахтер" проводил украинца трогательными роликами (видео)

Коваленко - игрок "Аталанты": "Шахтер" проводил украинца трогательными роликами (видео)
22:42 Сегодня Телеграф

Переход украинского полузащитника Виктора Коваленко из донецкого "Шахтера" в итальянскую "Аталанту" - свершившийся факт. В понедельник, 1 февраля, прощальные посты были опубликованы в соцсетях «горняков». А позже на официальном канале "Шахтера" в YouTube появилось видео, на котором Коваленко прощается с уже экс-партнерами по команде.

В трогательном ролике украинец обнимается с другими футболистами "оранжево-черных", принимая от них поздравления и пожелания. После этого Коваленко обратился к игрокам и тренерскому штабу команды.

"Вы — моя вторая семья. За всеми буду скучать. Можно сказать, что привык ко всем вам. Вы меня очень многому научили. Был рад делить с вами одну футболку, один стадион и одну раздевалку. Рад, что был частью этой большой семьи", — сказал Коваленко.

Новичок «"Аталанты" поблагодарил тренеров и отметил, что именно они научили его играть в футбол, а также сделали из него настоящего мужчину и человека. Не обошлось и без благодарности руководству клуба, которое, по словам Коваленко, дало ему путь в большой футбол.

Резюмируя, Виктор Коваленко пожелал "Шахтеру" побеждать в каждом матче.

Отметим, что по данным СМИ, Коваленко подписал с "Аталантой" контракт сроком на 4 года.

Как ранее сообщал "Телеграф", Виктор Коваленко будет играть под 20-м номером в "Аталанте". Стоит отметить, что экс-полузащитник "Шахтера" станет партнером по команде другого украинского футболиста Руслана Малиновского. Последний, к слову, также является воспитанником "горняков". 

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Максим Иванов
Автор: Максим Иванов
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Шахтер, Аталанта, Виктор Коваленко, Новости футбола, Футбол Украины.
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