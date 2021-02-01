Коваленко уже знает, под каким номером будет играть в "Аталанте", - СМИ

Полузащитник ФК "Шахтер" Виктор Коваленко уже прибыл в итальянский город Бергамо, где, как ожидается, в ближайшее время состоится подписание контракта о его трансфере в "Аталанту".

Как пишет Tutto Atalanta, Коваленко может получить номер 20, под которым он выступал в "Шахтере".

На фоне этого главный тренер клуба Джан Пьеро Гасперини подтвердил информацию о том, что Коваленко станет игроком "Аталанты".

"Коваленко – это трансфер, который организовал клуб. Мы могли получить его бесплатно, но только в июне", - сказал он.

По словам Гасперини, футболист начнет интегрироваться в схемы команды, сразу после прибытия в расположение клуба.

Как сообщалось ранее, Евгения Селезнева отчислили из "Колоса" за нарушение режима. До этого нападающий дважды проигнорировал предупреждения наставника клуба.