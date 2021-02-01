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Коваленко уже знает, под каким номером будет играть в "Аталанте", - СМИ

Коваленко уже знает, под каким номером будет играть в "Аталанте", - СМИ
Обновлено 15:46 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм

Полузащитник ФК "Шахтер" Виктор Коваленко уже прибыл в итальянский город Бергамо, где, как ожидается, в ближайшее время состоится подписание контракта о его трансфере в "Аталанту". 

Как пишет Tutto Atalanta, Коваленко может получить номер 20, под которым он выступал в "Шахтере". 

На фоне этого главный тренер клуба Джан Пьеро Гасперини подтвердил информацию о том, что Коваленко станет игроком "Аталанты". 

"Коваленко – это трансфер, который организовал клуб. Мы могли получить его бесплатно, но только в июне", - сказал он. 

По словам Гасперини, футболист начнет интегрироваться в схемы команды, сразу после прибытия в расположение клуба. 

Как сообщалось ранее, Евгения Селезнева отчислили из "Колоса" за нарушение режима. До этого нападающий дважды проигнорировал предупреждения наставника клуба.

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Все по теме:

ФК Аталанта, Футбол, Виктор Коваленко, Джан Пьеро Гасперини.
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