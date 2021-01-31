Коваленко заметили в Италии, вскоре он подпишет контракт с "Аталантой"

Полузащитник "Шахтера" и сборной Украины Виктор Коваленко прибыл в Италию. Об этом сообщил местный журналист RAI Андреа Рискасси на своей страничке в twitter.

По информации Рискасси, Коваленко заметили в центре Бергамо (город, где базируется "Аталанта", - прим. ред.), где он заселялся в отель. Журналист также сообщил, что украинец подпишет контракт с итальянской командой сроком на 4 года. Ожидается, что соглашение стороны оформят после медосмотра.

В текущем сезоне Коваленко сыграл в 11-и матчах за дончан во всех турнирах, записав на свой счет четыре гола.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Коваленко был разочарован предложенными условиями "Горняков", после чего появилась информация, что хавбек перейдет в "Аталанту" до конца января. До этого футболистом активно интересовались клубы из Италии и России.

Отметим, "Шахтер" в воскресенье, 31 января, проведет свой первый спарринг в рамках второго тренировочного сбора. Соперником "Горняков" станет сербская Црвена Звезда.