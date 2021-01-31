Скачать
Воскресенье, 31.01.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
"Барселона" отреагировала на слив данных о Месси
"Барселона" отреагировала на слив данных о Месси
"Челси" добыл первую победу при Тухеле (видео)
"Челси" добыл первую победу при Тухеле (видео)
Боец-дебютант вырубил соперника с одного удара (видео)
Боец-дебютант вырубил соперника с одного удара (видео)
Сборная Украины завоевала "бронзу" на чемпионате Европы по биатлону
Сборная Украины завоевала "бронзу" на чемпионате Европы по биатлону

Коваленко заметили в Италии, вскоре он подпишет контракт с "Аталантой"

Коваленко заметили в Италии, вскоре он подпишет контракт с "Аталантой"
15:13 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм vitykovalenko

Полузащитник "Шахтера" и сборной Украины Виктор Коваленко прибыл в Италию. Об этом сообщил местный журналист RAI Андреа Рискасси на своей страничке в twitter.

Коваленко впервые показал свою горячую возлюбленную (фото)

По информации Рискасси, Коваленко заметили в центре Бергамо (город, где базируется "Аталанта", - прим. ред.), где он заселялся в отель. Журналист также сообщил, что украинец подпишет контракт с итальянской командой сроком на 4 года. Ожидается, что соглашение стороны оформят после медосмотра.

В текущем сезоне Коваленко сыграл в 11-и матчах за дончан во всех турнирах, записав на свой счет четыре гола.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Коваленко был разочарован предложенными условиями "Горняков", после чего появилась информация, что хавбек перейдет в "Аталанту" до конца января. До этого футболистом активно интересовались клубы из Италии и России.

Отметим, "Шахтер" в воскресенье, 31 января, проведет свой первый спарринг в рамках второго тренировочного сбора. Соперником "Горняков" станет сербская Црвена Звезда.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 288

Все по теме:

ФК Шахтер, ФК Аталанта, Футбол, Виктор Коваленко.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Руки-кувалды: боксер-супертяж мощным хуком нокаутировал небитого ранее соперника (видео)
02 Непобедимый боксер-чемпион разбил лицо претенденту (видео)
03 Зозуля забил гол в Испании со "второго этажа" (видео)
04 Боец-дебютант вырубил соперника с одного удара (видео)
05 "Динамо" после ошибки Бущана проиграло "Лудогорцу" в Турции (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь