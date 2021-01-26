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Виктор Коваленко на фоне слухов о переходе в Европу выдвинул Шахтеру ультиматум

Виктор Коваленко на фоне слухов о переходе в Европу выдвинул Шахтеру ультиматум
12:45 Сегодня Телеграф Фото: ФК Шахтер vitykovalenko

Полузащитник Шахтера и сборной Украины Виктор Коваленко ведет переговоры о новом контракте с дончанами. По информации meta-ratings, хавбек подпишет соглашение только в случае повышения зарплаты.  

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Сообщается, что 24-летний атакующий полузащитник рассчитывает получать зарплату, соизмеримую с окладом бразильских легионеров Горняков. На данный момент футболист получает в Шахтере сумму больше, чем у 50% игроков основного состава. 

В сезоне 2020/21 Коваленко отыграл в 11-и поединках за Шахтер во всех турнирах, отметившись четырьмя голами.

Несмотря на интерес к Коваленко со стороны европейских команд, Виктор все же может остаться в Шахтере. "Телеграф" напоминает, что полузащитник сборной Украины всерьез заинтересовал Аталанту, отказавшись от перехода в Рому, которую тренирует бывший наставник дончан Паулу Фонсека.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Шахтер, Футбол, Виктор Коваленко.
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