Девушка футболиста сборной Украины похвасталась фигурой в откровенном наряде (фото)

Девушка украинского футболиста Виктора Коваленко, выступающего на позиции полузащитника в Шахтере, Анастасия Мантач опубликовала соблазнительный снимок в Instagram.

На снимке Анастасия позирует напротив зеркала в откровенном боди, которое подчеркивает ее стройные ножки. "Красуюсь дома", - коротко подписала фото Мантач.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Anastasiia Mantach (@man4i)

Пользователи оценили фигуру девушки и засыпали ее комплиментами:"Красотка", "Очень красивая", "Вот это женщина", "Топчик", "Ты вообще во время новогодних праздников кушала?", "Классная".

В сезоне 2020/21 24-летний Коваленко сыграл в 11-и матчах за Шахтер во всех турнирах, записав на свой счет 4 гола.

"Телеграф" напоминает, что Виктор вместе с анастасией провели совместный отпуск на Мальдивах, где красотка частенько радовала подписчиков откровенными фото.