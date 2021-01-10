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Девушка футболиста сборной Украины похвасталась фигурой в откровенном наряде (фото)

Девушка футболиста сборной Украины похвасталась фигурой в откровенном наряде (фото)
15:01 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм man4i

Девушка украинского футболиста Виктора Коваленко, выступающего на позиции полузащитника в Шахтере, Анастасия Мантач опубликовала соблазнительный снимок в Instagram.

Тренер Аталанты лично заинтересован в подписании Коваленко

На снимке Анастасия позирует напротив зеркала в откровенном боди, которое подчеркивает ее стройные ножки. "Красуюсь дома", - коротко подписала фото Мантач.

 
 
 
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Публикация от Anastasiia Mantach (@man4i)

Пользователи оценили фигуру девушки и засыпали ее комплиментами:"Красотка", "Очень красивая", "Вот это женщина", "Топчик", "Ты вообще во время новогодних праздников кушала?", "Классная".

В сезоне 2020/21 24-летний Коваленко сыграл в 11-и матчах за Шахтер во всех турнирах, записав на свой счет 4 гола.

"Телеграф" напоминает, что Виктор вместе с анастасией провели совместный отпуск на Мальдивах, где красотка частенько радовала подписчиков откровенными фото.

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Все по теме:

ФК Шахтер, Футбол, Виктор Коваленко, Анастасия Мантач.

Автор:

Телеграф
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