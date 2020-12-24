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Тренер Аталанты лично заинтересован в подписании таланта сборной Украины

Тренер Аталанты лично заинтересован в подписании таланта сборной Украины
Обновлено 12:03 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: ФК Шахтер

Полузащитник Шахтера и сборной Украины Виктор Коваленко продолжит карьеру в Аталанте. Об этом сообщил журналист Бруну Андраде в twitter.

По информации источника, 24-летний Коваленко перейдет в стан "Богини" летом 2021 года после того, как у него закончится контракт с дончанами. Кроме того, Андраде сообщает, что в трансфере молодого, но уже опытного хавбека лично заинтересован главный тренер бергамесков Джан Пьеро Гасперини. К слову, в Аталанте успешно выступает украинец Руслан Малиновский, который наверняка поможет соотечественнику быстрее адаптироваться к Серии А.

Отметим, за игроком активно наблюдают еще несколько клубов, в частности португальская Бенфика. Однако, судя по всему, лиссабонцы уже поздно включились в борьбу за полузащитника и досрочно выбыли с трансферной гонки.

В сезоне 2020/21 Коваленко 11 раз выходил на поле, отметившись 4 голами во всех турнирах.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Аталанта потеряла победу над Болоньей, ведя в счете 0:2.

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Все по теме:

Сборная Украины, ФК Шахтер, ФК Аталанта, Футбол, Виктор Коваленко.

Автор:

Телеграф
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