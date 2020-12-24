Тренер Аталанты лично заинтересован в подписании таланта сборной Украины

Полузащитник Шахтера и сборной Украины Виктор Коваленко продолжит карьеру в Аталанте. Об этом сообщил журналист Бруну Андраде в twitter.

Em fim de contrato com o Shakhtar Donetsk, Viktor Kovalenko já tem um pré-acordo com a Atalanta. Médio ucraniano de 24 anos não quis renovar na Ucrânia. É um pedido de Gian Piero Gasperini. Benfica até fez recentemente uma sondagem, mas chegou "atrasado" — Bruno Andrade (@brunoandrd) December 23, 2020

По информации источника, 24-летний Коваленко перейдет в стан "Богини" летом 2021 года после того, как у него закончится контракт с дончанами. Кроме того, Андраде сообщает, что в трансфере молодого, но уже опытного хавбека лично заинтересован главный тренер бергамесков Джан Пьеро Гасперини. К слову, в Аталанте успешно выступает украинец Руслан Малиновский, который наверняка поможет соотечественнику быстрее адаптироваться к Серии А.

Отметим, за игроком активно наблюдают еще несколько клубов, в частности португальская Бенфика. Однако, судя по всему, лиссабонцы уже поздно включились в борьбу за полузащитника и досрочно выбыли с трансферной гонки.

В сезоне 2020/21 Коваленко 11 раз выходил на поле, отметившись 4 голами во всех турнирах.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Аталанта потеряла победу над Болоньей, ведя в счете 0:2.