Португальский гранд намерен перехватить украинца у Аталанты

Лиссабонская Бенфика хочет подписать украинского полузащитника Шахтера Виктора Коваленко. Об этом сообщает издание record.

По информации источника, португальский гранд ищет способы для привлечения 24-летнего украинца в свой состав. Орлам придется попотеть на трансферном рынке, ведь в молодом хавбеке заинтересованы несколько крепких итальянских команда - Аталанта, Наполи и Удинезе.

У Виктора летом 2021 года заканчивается контракт с Горняками, поэтому он может достаться заинтересованной команде совершенно бесплатно. Фаворитом в борьбе за игрока национальной сборной Украины является Аталанта, которая даже подумывает над вариантом покупки футболиста этой зимой.

В сезоне 2020/21 Коваленко сыграл в 11-и матчах во всех турнирах, забив четыре гола. Transfermarkt оценивает футболиста в €4,50 млн.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Шахтер назвал сумму, за которую продаст своего лидера этой зимой.