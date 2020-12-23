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Португальский гранд намерен перехватить украинца у Аталанты

Португальский гранд намерен перехватить украинца у Аталанты
Обновлено 10:43 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: ФК Шахтер

Лиссабонская Бенфика хочет подписать украинского полузащитника Шахтера Виктора Коваленко. Об этом сообщает издание record.

По информации источника, португальский гранд ищет способы для привлечения 24-летнего украинца в свой состав. Орлам придется попотеть на трансферном рынке, ведь в молодом хавбеке заинтересованы несколько крепких итальянских команда - Аталанта, Наполи и Удинезе. 

У Виктора летом 2021 года заканчивается контракт с Горняками, поэтому он может достаться заинтересованной команде совершенно бесплатно. Фаворитом в борьбе за игрока национальной сборной Украины является Аталанта, которая даже подумывает над вариантом покупки футболиста этой зимой.

В сезоне 2020/21 Коваленко сыграл в 11-и матчах во всех турнирах, забив четыре гола. Transfermarkt оценивает футболиста в €4,50 млн. 

Ранее "Телеграф" сообщал, что Шахтер назвал сумму, за которую продаст своего лидера этой зимой.

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Все по теме:

ФК Шахтер, ФК Бенфика, ФК Аталанта, Футбол, Виктор Коваленко.

Автор:

Телеграф
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