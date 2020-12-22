Скачать
Вторник, 22.12.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Ногой в голову: финальный матч превратился в массовое побоище (видео)
Ногой в голову: финальный матч превратился в массовое побоище (видео)
Защитник ПСЖ получил травму, спасая команду (видео)
Защитник ПСЖ получил травму, спасая команду (видео)
Обидчик Ломаченко признан лучшим боксером 2020 года
Обидчик Ломаченко признан лучшим боксером 2020 года
Футболист Шахтера встречается с бывшей девушкой динамовца (фото)
Футболист Шахтера встречается с бывшей девушкой динамовца (фото)

Аталанта может подписать второго украинца уже в январе

Аталанта может подписать второго украинца уже в январе
Обновлено 13:26 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: ФК Шахтер

Аталанта, за которую выступает украинец Руслан Малиновский, хочет подписать полузащитника Шахтера Виктора Коваленко. Ранее сообщалось, что бергамески рассчитывают отхватить игрока бесплатно летом 2021 года после окончания контракта хавбека с Горняками. Сейчас появилась информация, что боссы Богини хотят видеть украинца уже в январе. Об этом сообщает tuttoatalanta.

По информации источника, существует немалая вероятность того, что футболист присоединится к Аталанте уже в январе 2021 года. Ожидается, что украинский хавбек заменить скандального Алехандро Гомеса, который окончательно поссорился с главным тренером команды Джан Пьеро Гасперини.

В текущей кампании 24-летний Коваленко отыграл в 11-и матчах во всех турнирах, записав на свой счет четыре гола.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Аталанта добыла волевую победу над Ромой

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Шахтер, Футбол, УПЛ, Виктор Коваленко.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Президент Ингульца нашел виновного в срыве матча с Шахтером (видео)
02 Украинец удивил мир, исполнив новый трюк на сноуборде в Киеве (видео)
03 200 тысяч евро за плевок: Тюрама жестко наказали за выходку в Бундеслиге
04 Челси разгромил Вест Хэм Ярмоленко: видеообзор матча
05 Аталанта может подписать второго украинца уже в январе
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь