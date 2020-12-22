Аталанта может подписать второго украинца уже в январе

Аталанта, за которую выступает украинец Руслан Малиновский, хочет подписать полузащитника Шахтера Виктора Коваленко. Ранее сообщалось, что бергамески рассчитывают отхватить игрока бесплатно летом 2021 года после окончания контракта хавбека с Горняками. Сейчас появилась информация, что боссы Богини хотят видеть украинца уже в январе. Об этом сообщает tuttoatalanta.

По информации источника, существует немалая вероятность того, что футболист присоединится к Аталанте уже в январе 2021 года. Ожидается, что украинский хавбек заменить скандального Алехандро Гомеса, который окончательно поссорился с главным тренером команды Джан Пьеро Гасперини.

В текущей кампании 24-летний Коваленко отыграл в 11-и матчах во всех турнирах, записав на свой счет четыре гола.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Аталанта добыла волевую победу над Ромой.