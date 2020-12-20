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Аталанта Малиновского разгромила Рому, проигрывая после первого тайма (видео)

Аталанта Малиновского разгромила Рому, проигрывая после первого тайма (видео)
Обновлено 20:52 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер atalanta_bc

В воскресенье, 20 декабря, Аталанта в рамках матча 13-го тура чемпионата Италии 2020/21 принимала Рому. Встреча, проходившая в Бергамо на  стадионе "Атлети Адзурри д’Итали", завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев.

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Уже на третьей минуте нападающий Ромы Эдин Джеко вывел столичную команду вперед. Босниец воспользовался блестящим прострелом от Генриха Мхитаряна и легко переиграл Голлини в ближнем бою. Бергамески отыгрались только во втором тайме усилиями Дувана Сапаты, Затем Волки посыпались и пропустили дважды от Робина Госенса и Луиса Мурьеля. А окончательный счет в игре установил словенский хавбек Аталанты Йосип Иличич, забивший шикарный соло гол.

Отметим, украинский полузащитник Руслан Малиновский вышел на поле с первых минут и отыграл 80 минут, после чего его поменял Алексей Миранчук.

Видео гола Джеко:

Видео гола Сапаты:

Видео гола Госенса:

Видео гола Мурьеля:

Видео гола Иличича:

Эта победа вывела Аталанту (21 очко) на 7-ю строчку в турнирной таблице Серии А. Рома (24 очка) осталась четвертой. В следующем туре Богиня сыграет в гостях с Болоньей (23.12.2020), а Волки примут Кальяри (23.12.2020).

Ранее "Телеграф" сообщал, что Милан победил Сассуоло, забив самый быстрый гол в истории Серии А.

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Все по теме:

ФК Рома, Серия А, ФК Аталанта, Футбол.

Автор:

Телеграф
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