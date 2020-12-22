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Шахтер повесил ценник на своего лидера, который хочет уйти

Шахтер повесил ценник на своего лидера, который хочет уйти
18:25 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм taisonfreda7

Бразилец Тайсон, который уже давно объявил о своем желании покинуть Шахтер, вскоре может осуществить свою мечту и вернуться на родину в Интернасьонал. Для этого бразильскому клубу необходимо выплатить €800 тысяч отступных за игрока. Об этом сообщает InterTimeLine в twitter.

У Тайсона контракт с дончанами завершается в июне 2021 года. Тогда 32-летний атакующий полузащитник может покинуть команду совершенно бесплатно, а вот в случае ухода этой зимой любому желающему придется заплатить Горнякам вышеназванную сумму.

Тайсон уже не блещет было результативностью и откровенно доигрывает контракт с Горняками. В кампании 2020/21 бразилец принял участие в 15 поединках, забив лишь дважды и отдав один ассист. По информации transfermarkt, трансферная стоимость хавбека оценивается в €8 млн.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Аталанта всерьез заинтересовалась полузащитником Шахтера.

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Все по теме:

ФК Шахтер, Футбол, ФК Интернасьонал, Тайсон.

Автор:

Телеграф
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