"Аталанта" намерена подписать украинца до конца января

"Аталанта", за которую выступает украинец Руслан Малиновский, уже давно заприметила еще одного игрока сборной Украины - Виктора Коваленко, выступающего на позиции атакующего полузащитника в Шахтере. Теперь о предметном интересе к хавбеку Горняков сообщил журналист Джанлука Ди Марцио.

По информации источника, бергамески не хотят дожидаться лета, когда полузащитник национальной команды Украины может стать свободным агентом, а подписать 24-летнего футболиста в зимнее трансферное окно. Сообщается, что для этого представители "Богини" планируют договариваться с "Шахтером" аж до последней минуты трансферного окна.

В кампании 2020/21 Коваленко сыграл в 11-и матчах за "Шахтер" во всех турнирах, забив четыре гола. Transfermarkt оценивает полузащитника в €6 млн.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Коваленко не доволен своей зарплатой в стане дончан и просит у "Горняков" повышение оклада до уровня бразильцев. Виктор уже успел отказать "Роме", а также российскому клубу.