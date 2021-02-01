Дважды предупреждали: появились подробности об отчислении Селезнева

Нападающий Евгений Селезнев до отчисления из "Колоса" дважды нарушал режим, но тогда ему удавалось отделаться "последним китайским предупреждением".

Об этом узнало издание Sport.ua.

Как сообщается, Селезнева дважды прощали за его выходки. Однако после того, как он в третий раз проигнорировал предупреждения, терпение наставника футбольной команды Руслана Костышина все же иссякло.

В настоящее время уже бывший нападающий покинул расположение команды и отправился в Киев.

До этого воспитанник Шахтера заявлял, что хочет стать лучшим бомбардиром в истории Украины, похоже теперь эту цель ему придется достигать в другом клубе.

Как сообщалось ранее, Селезнев открыто признавался о своем увлечении алкоголем. А футболист Александр Алиев даже спел об этом в свое клипе.