"Аталанта" с Малиновским забила три гола "Торино" за 21 минуту, а затем посыпалась (видео)

В субботу, 6 февраля, "Аталанта" в рамках матча 21-го тура чемпионата Италии 2020/21 принимала "Торино". Встреча, проходившая в Бергамо на стадионе "Атлети Адзурри д’Италия", завершилась голевой ничьей со счетом 3:3.

"Аталанта" за первые 21 минуту уже громила туринцев со счетом 3:0. Голами за "Богиню" отметились Йосип Иличич, Робин Госенс и Луис Мурьель. Гости не смутились и начали штурмовать ворота Голлини еще в первом тайме. И уже в первой 45-минутке "Торино" забил дважды. Сначала Андреа Белотти добил мяч в ворот хозяев после неудачного пенальти, а затем Глейсон Бремер в суматохе в чужой штрафной сократил разницу в счете в дополнительное время. Во втором тайме гости сравняли счет на 84-й минуте усилиями Федерико Бонаццоли.

Украинский хавбек "Аталанты" Руслан Малиновский вышел на игру в стартовом составе и был заменен на 78-й минуте. Новичок бергамесков Виктор Коваленко остался в запасе.

Этот результат оставил "Аталанту" (37 очков) на 7-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии, "Торино" (16 очков) сохранил за собой 17-ю позицию. В следующем туре "Богиня" сыграет в гостях с "Кальяри" (14.02.2021), а "Быки" примут "Дженоа" (13.02.2021).

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Аталанта" сыграла вничью с "Наполи" в первом полуфинальном поединке Кубка Италии-2021, а в Серии А бергамески проиграли "Лацио".