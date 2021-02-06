Скачать
Суббота, 06.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Боец ММА нокаутировал соперника в партере (видео)
Боец ММА нокаутировал соперника в партере (видео)
В касание с лету: Леднев принес победу "Динамо" над "Шкендией" (видео)
В касание с лету: Леднев принес победу "Динамо" над "Шкендией" (видео)
Кулачный боец проучил соперника в бою за его выходку на взвешивании (видео)
Кулачный боец проучил соперника в бою за его выходку на взвешивании (видео)
"Арсенал" проиграл "Астон Вилле", пропустив ранний гол (видео)
"Арсенал" проиграл "Астон Вилле", пропустив ранний гол (видео)

"Аталанта" с Малиновским забила три гола "Торино" за 21 минуту, а затем посыпалась (видео)

"Аталанта" с Малиновским забила три гола "Торино" за 21 минуту, а затем посыпалась (видео)
17:58 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер torinofc_1906

В субботу, 6 февраля, "Аталанта" в рамках матча 21-го тура чемпионата Италии 2020/21 принимала "Торино". Встреча, проходившая в Бергамо на стадионе "Атлети Адзурри д’Италия", завершилась голевой ничьей со счетом 3:3.

"Больше всех": стала известна зарплата Коваленко в "Аталанте"

"Аталанта" за первые 21 минуту уже громила туринцев со счетом 3:0. Голами за "Богиню" отметились Йосип Иличич, Робин Госенс и Луис Мурьель. Гости не смутились и начали штурмовать ворота Голлини еще в первом тайме. И уже в первой 45-минутке "Торино" забил дважды. Сначала Андреа Белотти добил мяч в ворот хозяев после неудачного пенальти, а затем Глейсон Бремер в суматохе в чужой штрафной сократил разницу в счете в дополнительное время. Во втором тайме гости сравняли счет на 84-й минуте усилиями Федерико Бонаццоли.

Украинский хавбек "Аталанты" Руслан Малиновский вышел на игру в стартовом составе и был заменен на 78-й минуте. Новичок бергамесков Виктор Коваленко остался в запасе.

Этот результат оставил "Аталанту" (37 очков) на 7-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии, "Торино" (16 очков) сохранил за собой 17-ю позицию. В следующем туре "Богиня" сыграет в гостях с "Кальяри" (14.02.2021), а "Быки" примут "Дженоа" (13.02.2021).

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Аталанта" сыграла вничью с "Наполи" в первом полуфинальном поединке Кубка Италии-2021, а в Серии А бергамески проиграли "Лацио".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 376

Все по теме:

ФК Торино, Серия А, ФК Аталанта, Футбол.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Украинский вратарь пропустил курьезный гол (видео)
02 Российский вратарь отправил футболиста "Порту" в больницу (видео)
03 Боец ММА мощным встречным ударом нокаутировал соперника (видео)
04 Украинка досрочно победила чемпионку по кикбоксингу и муайтай (видео)
05 Кулачный боец проучил соперника в бою за его выходку на взвешивании (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь