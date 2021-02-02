"Больше всех": стала известна зарплата Коваленко в "Аталанте"

Украинский полузащитник Виктор Коваленко только-только перешел в "Аталанту", а итальянские СМИ уже разузнали, сколько будет зарабатывать хавбек в стане бергамесков. По информации calcioefinanza Виктор теперь может похвастаться самой большой зарплатой в команде.

По информации источника, подписав контракт с "Богиней" до лета 2025 года, 24-летний украинец будет получать €2 млн в год чистыми, что является самой большой зарплатой в команде на данный момент. К слову, лидеры "Аталанты" Йосип Иличич, Луис Муриэль и Дуван Сапата получают по €1,8 млн в год, а российский новичок клуба Алексей Миранчук имеет годовой оклад в размере €1,5 млн.

Коваленко является воспитанником Шахтера. В стане Горняков в текущем сезоне он забил четыре гола, сыграв восемь матчей в УПЛ.

Ранее "Телеграф" рассказывал о реакции Руслана Малиновского на приход Коваленко в "Аталанту".