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Малиновский отреагировал на переход Коваленко в "Аталанту"

Малиновский отреагировал на переход Коваленко в "Аталанту"
Обновлено 11:18 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм malinovskyi_18

Полузащитник сборной Украины и "Аталанты" Руслан Малиновский прокомментировал переход своего партнера по национальной команде Виктора Коваленко в клуб из Бергамо

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По словам Руслана, он рад, что в его команду перебрался еще один украинец и сравнил такой трансфер с переходами Безуса и Пластуна в "Гент" Яремчука. Малиновский считает, что для Коваленко - это огромный шаг в карьере, ведь Виктор ранее выступал только за "Шахтер". Также Руслан посоветовал Коваленко как можно быстрее выучить итальянский язык для скорейшей адаптации в команде.

"Играть здесь тяжело, но всем футболистам дают время на адаптацию. Сейчас для Коваленко главное - выучить язык, хотя он уже знает несколько фраз. В клубе этим довольны, что он не стеснительный. Стеснительный - не всегда хорошо, нужно адаптироваться, быть коммуникабельным. А потом нужно втянуться в тренировочный процесс и понять требования тренерского штаба и структуру игры", - рассказал Малиновский в эфире канала "Футбол 1/2/3".

При этом Малиновский не знает, будет ли он играть с Виктором на поле в тактической схеме главного тренера "Богини" Джан ПьероГасперини.

"Тяжело сказать, предусматривает ли видение футбола Гасперини одновременное нахождение на поле меня и Коваленко. Посмотрим. Витя может сыграть и опорного, и под нападающим. Я тоже сюда переходил полузащитником, а играю в атаку", - добавил Руслан.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Коваленко определился с игровым номером в "Аталанте".

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Аталанта, Футбол, Виктор Коваленко, Руслан Малиновский.
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