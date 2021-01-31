"Аталанта" с Малиновским уступила "Лацио" (видео)

В воскресенье, 31 января, "Аталанта" принимала "Лацио" в рамках матча 20-го тура чемпионата Италии 2020/21. Встреча, проходившая в Бергамо на стадионе "Атлети Адзурри д'Италия", завершилась победой гостей со счетом 1:3.

В первом тайме гости вчистую переиграли бергамесков и закономерно забили. На третьей минуте Адам Марушич красивым ударом из-за пределов штрафной поразил верхний угол ворот Голлини. По перерыву главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини выпустил в бой Руслана Малиновского, но вместо успеха в атаке "Богиня" нарвалась на серию удачных контр-атак от "Лацио", которое удвоили преимущество усилиями Хоакина Корреа. Хозяева взвинтили темп и сумели уменьшить разницу в счете на 79-й минуте - Марио Пашалич добил мяч в ворота после попадания Мурьеля в штангу. Однако финальную точку в игре поставили римляне - в результате успешной контр-атаки отличился Ведат Мурики.

Видео гола Марушича:

Видео гола Корреа:

Видео гола Пашалича:

Видео гола Мурики:

Это поражение отбросило "Аталанту" (36 очков) на шестое место в турнирной таблице Серии А, "Лацио" (37 очков) - пятый. В следующем туре "Богиня" примет "Торино" (06.02.2021), а "Орлята" проведут домашний поединок с "Кальяри" (07.02.2021).

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Аталанта" разделалась с лидером Серии А, а после этого прошла "Лацио" на пути в полуфинал Кубка Италии. К слову, Руслан Малиновский отметился голом в этом поединке.