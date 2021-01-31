Скачать
Воскресенье, 31.01.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Претендент впечатал чемпиона лицом в канвас (видео)
Претендент впечатал чемпиона лицом в канвас (видео)
"Челси" добыл первую победу при Тухеле (видео)
"Челси" добыл первую победу при Тухеле (видео)
Боец ММА нокаутировал соперника мощной "двойкой" (видео)
Боец ММА нокаутировал соперника мощной "двойкой" (видео)
Сборная Украины завоевала "бронзу" на чемпионате Европы по биатлону
Сборная Украины завоевала "бронзу" на чемпионате Европы по биатлону

"Аталанта" с Малиновским уступила "Лацио" (видео)

"Аталанта" с Малиновским уступила "Лацио" (видео)
Обновлено 18:02 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер officialsslazio

В воскресенье, 31 января, "Аталанта" принимала "Лацио" в рамках матча 20-го тура чемпионата Италии 2020/21. Встреча, проходившая в Бергамо на стадионе "Атлети Адзурри д'Италия", завершилась победой гостей со счетом 1:3.

Коваленко заметили в Италии, вскоре он подпишет контракт с "Аталантой"

В первом тайме гости вчистую переиграли бергамесков и закономерно забили. На третьей минуте Адам Марушич красивым ударом из-за пределов штрафной поразил верхний угол ворот Голлини. По перерыву главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини выпустил в бой Руслана Малиновского, но вместо успеха в атаке "Богиня" нарвалась на серию удачных контр-атак от "Лацио", которое удвоили преимущество усилиями Хоакина Корреа. Хозяева взвинтили темп и сумели уменьшить разницу в счете на 79-й минуте - Марио Пашалич добил мяч в ворота после попадания Мурьеля в штангу. Однако финальную точку в игре поставили римляне - в результате успешной контр-атаки отличился Ведат Мурики.

Видео гола Марушича:

Видео гола Корреа:

Видео гола Пашалича:

Видео гола Мурики:

Это поражение отбросило "Аталанту" (36 очков) на шестое место в турнирной таблице Серии А, "Лацио" (37 очков) - пятый. В следующем туре "Богиня" примет "Торино" (06.02.2021), а "Орлята" проведут домашний поединок с "Кальяри" (07.02.2021).

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Аталанта" разделалась с лидером Серии А, а после этого прошла "Лацио" на пути в полуфинал Кубка Италии. К слову, Руслан Малиновский отметился голом в этом поединке

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 602

Все по теме:

ФК Лацио, Серия А, ФК Аталанта, Футбол.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Руки-кувалды: боксер-супертяж мощным хуком нокаутировал небитого ранее соперника (видео)
02 Непобедимый боксер-чемпион разбил лицо претенденту (видео)
03 Зозуля забил гол в Испании со "второго этажа" (видео)
04 Боец-дебютант вырубил соперника с одного удара (видео)
05 "Динамо" после ошибки Бущана проиграло "Лудогорцу" в Турции (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь