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"Милан" разбит "Специей" в Серии А (видео)

"Милан" разбит "Специей" в Серии А (видео)
Обновлено 21:37 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер acmilan

В субботу, 13 февраля, "Специя" в рамках матча 22-го тура Серии А сезона 2020/21 принимала "Милан". Встреча, проходившая на стадионе "Альберто Пикко", завершилась сенсационной победой хозяев со счетом 2:0.

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"Специя" шокировала более именитых гостей двумя голами во втором тайме. На 56-й минуте Джулио Маджоре закатил мяч в пустые ворота после передачи партнера, а на 67-й минуте Симоне Бастони феноменальным ударом с линии штрафной в касание прошил Доннарумму.

Этот успех позволил "Специи" (24 очка) подняться на 14-е место в турнирной таблице итальянского первенства, "Милан" (49 очков) - пока первый. В следующем туре "Орлята" отправятся в гости к "Фиорентине" (19.02.2021), а "Россонери" сыграют с "Интером" (21.02.2021).

Ранее  "Телеграф" сообщал, что в 21-м туре Серии А "Милан" разгромил "Кротоне".

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Милан, Серия А, Футбол, ФК Специя.
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