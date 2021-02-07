Дубль Ибрагимовича помог "Милану" разгромить последнюю команду Серии А (видео)

В воскресенье, 7 февраля, "Милан" в рамках матча 21-го тура чемпионата Италии сезона 2020/21 принимал "Кротоне". Встреча, проходившая на стадионе "Сан-Сиро", завершилась крупной победой хозяев со счетом 4:0. За "Россонери" дублями выстрелили швед Златан Ибрагимович и хорват Анте Ребич.

Лучшие моменты 1-го тайма:

Видео гола Ибрагимовича:

Видео второго гола Ибрагимовича:

Видео гола Ребича:

Видео второго гола Ребича:

Полный видеообзор поединка будет доступен здесь в ближайшее время.

Эта победа позволила "Милану" (49 очков) выйти на первое место в турнирной таблице Серии А, "Кротоне" (12 очков) - последний. В следующем туре "Россонери" отправятся в гости к "Специи" (13.02.2021), а "Пифагорейцы" примут "Сассуоло" (14.02.2021).

Ранее "Телеграф" сообщал, что в 20-м туре Серии А "Милан" не без проблем одолел "Болонью".