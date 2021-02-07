Скачать
Воскресенье, 07.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
УЕФА перенес матч Лиги чемпионов "РБ Лейпциг" - "Ливерпуль" в Будапешт: что произошло
УЕФА перенес матч Лиги чемпионов "РБ Лейпциг" - "Ливерпуль" в Будапешт: что произошло
Вратарь "Боруссии" Д поймал штангу вместо мяча (видео)
Вратарь "Боруссии" Д поймал штангу вместо мяча (видео)
Боец ММА нокаутировал соперника зрелищным ударом "ножницы" (видео)
Боец ММА нокаутировал соперника зрелищным ударом "ножницы" (видео)
Умер олимпийский чемпион, побеждавший Мохаммеда Али
Умер олимпийский чемпион, побеждавший Мохаммеда Али

Дубль Ибрагимовича помог "Милану" разгромить последнюю команду Серии А (видео)

Дубль Ибрагимовича помог "Милану" разгромить последнюю команду Серии А (видео)
Обновлено 17:51 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер acmilan

В воскресенье, 7 февраля, "Милан" в рамках матча 21-го тура чемпионата Италии сезона 2020/21 принимал "Кротоне". Встреча, проходившая на стадионе "Сан-Сиро", завершилась крупной победой хозяев со счетом 4:0. За "Россонери" дублями выстрелили швед Златан Ибрагимович и хорват Анте Ребич.

Ибрагимович и Лукаку едва не подрались в матче: названа причина (видео)

Лучшие моменты 1-го тайма:

Видео гола Ибрагимовича:

Видео второго гола Ибрагимовича:

Видео гола Ребича:

Видео второго гола Ребича:

Полный видеообзор поединка будет доступен здесь в ближайшее время.

Эта победа позволила "Милану" (49 очков) выйти на первое место в турнирной таблице Серии А, "Кротоне" (12 очков) - последний. В следующем туре "Россонери" отправятся в гости к "Специи" (13.02.2021), а "Пифагорейцы" примут "Сассуоло" (14.02.2021).

Ранее "Телеграф" сообщал, что в 20-м туре Серии А "Милан" не без проблем одолел "Болонью".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 557

Все по теме:

ФК Милан, Серия А, Футбол, ФК Кротоне.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Футболист в АПЛ забил невероятный гол со штрафного (видео)
02 В Бельгии футболист забил удивительный соло гол, уйдя от подката (видео)
03 Волков нокаутировал Оверима на турнире UFC (видео)
04 "Постаревший" Роналду забил блестящий гол "Роме" (видео)
05 Вертолет, огонь и фейерверк: футболист "Шахтера" сделал предложение своей девушке (фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь