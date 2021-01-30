"Милан" с большими проблемами увез победу из Болоньи (видео)

В субботу, 30 января, "Болонья" в рамках матча 20-го тура Серии А сезона 2020/21 принимала "Милан". Встреча, проходившая на стадионе "Ренато Даль Ара", завершилась со счетом 1:2 в пользу гостей.

"Россонери" уже в середине первого тайма заработали пенальти. Лучший нападающий команды Златан Ибрагимович не сумел переиграть с точки вратаря "Болоньи" Скорупского, но на помощь звездному шведу подоспел Анте Ребич, добивший круглого в ворота. Во втором тайме "Милан" вновь заработал пенальти, но на этот раз его с первой попытки реализовал Франк Кесси. А под занавес встречи хозяева немного придавили именитого соперника и отквитали один мяч - Андреа Поли в касание замкнул передачу Ольсена. Нервная концовка все же осталась за гостями, которые увезли из Болоньи три очка.

Видео гола Ребича:

Видео гола Кесси:

Видео гола Поли:

Это поражение отбросило "Болонью" (20 очков) на 13-е место в турнирной таблице Серии А, "Милан" (46 очков) застолбил за собой первое место. В следующем туре "Красно-синие" отправятся в гости к "Парме" (07.02.2021), а "Россонери" примут "Кротоне" (07.02.2021).

Ранее "Телеграф" сообщал, что в прошлом туре "Милан был разбит "Аталантой" Руслана Малиновского. А вот в Кубке Италии-2021 Россонери отлетели от "Интера", Ибрагимович в этом поединке получил удаление.