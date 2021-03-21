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Малиновский забил гол и отдал ассист в Серии А (видео)

Малиновский забил гол и отдал ассист в Серии А (видео)
Обновлено 14:43 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер atalanta_bc

В воскресенье, 21 марта, "Верона" в рамках матча 28-го тура Серии А принимала "Аталанту". Счет в игре открыл украинский хавбек бергамесков Руслан Малиновский.

Малиновский в игре Лиги чемпионов удивил защитника "Реала" (видео)

На 33-й минуте полузащитник сборной Украины реализовал 11-метровый удар. Таким образом, 27-летний Руслан довел число своих голов в текущем сезоне Серии А до трех. Отметим, под занавес первого тайма партнер Малиновского по атаке Дуван Сапата удвоил преимущество "Богини" после передачи украинца. После первого тайма счет 0:2 в пользу гостей.

Видео гола Малиновского:

Видео гола Сапаты:

Полный видеообзор встречи будет доступен здесь по окончании матча.

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Аталанта" вылетела из Лиги чемпионов, уступив "Реалу".

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Серия А, ФК Аталанта, Футбол, Гол, ФК Верона, Руслан Малиновский.
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