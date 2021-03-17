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Малиновский в игре с "Реалом" удивил защитника "Реала" (видео)

Малиновский в игре с "Реалом" удивил защитника "Реала" (видео)
Обновлено 16:29 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм malinovskyi_18

"Аталанта" Руслана Малиновского уступила "Реалу" и в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Украинец провел полный матч и запомнился несколькими фирменными дальними ударами, а в одном из эпизодов встречи Руслан показал бойцовские качества. 

При счете 0:0 Малиновский пошел в жесткий стык с правым защитником "Реала" Начо. Испанец попросту отлетел на несколько метров от Руслана, который здорово поставил корпус.

Видео стыка Малиновского с Начо доступно в сети:

"Телеграф" напоминает, что поединок в Мадриде завершилась со счетом 3:1 в пользу "Реала", который и вышел в следующий раунд турнира. У нас на сайте доступен полный видеообзор матча

Ранее "Телеграф" рассказывал, как Малиновский с партнером по "Аталанте" обманули Тибо Куртуа.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 291

Все по теме:

ФК Реал, ФК Аталанта, Футбол, Руслан Малиновский.
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