Малиновский в игре с "Реалом" удивил защитника "Реала" (видео)

"Аталанта" Руслана Малиновского уступила "Реалу" и в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Украинец провел полный матч и запомнился несколькими фирменными дальними ударами, а в одном из эпизодов встречи Руслан показал бойцовские качества.

При счете 0:0 Малиновский пошел в жесткий стык с правым защитником "Реала" Начо. Испанец попросту отлетел на несколько метров от Руслана, который здорово поставил корпус.

Видео стыка Малиновского с Начо доступно в сети:

"Телеграф" напоминает, что поединок в Мадриде завершилась со счетом 3:1 в пользу "Реала", который и вышел в следующий раунд турнира. У нас на сайте доступен полный видеообзор матча.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как Малиновский с партнером по "Аталанте" обманули Тибо Куртуа.