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Вратарь "Реала" рассказал, как его обманули Малиновский и Мурьель (видео)

Вратарь "Реала" рассказал, как его обманули Малиновский и Мурьель (видео)
Обновлено 12:32 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм thibautcourtois

Голкипер "Реала" Тибо Куртуа помог своей команде пройти "Аталанту" в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2020/21. Мадридцы добыли победу, однако бельгийский вратарь не сумел сохранить свои ворота сухими - под занавес поединка Луис Мурьель шикарным ударом со штрафного огорчил стража ворот. После матча Курута, комментируя этот эпизод, сообщил, что ожидал удар от украинца Руслана Малиновского, однако все пошло не по плану Тибо.

"Мы прекрасно играли в обороне. Знали, в какой момент стоит сделать шаг назад, а когда необходимо выйти вперед, чтобы включить прессинг. Пару раз пришлось делать сейвы после ударов Сапаты. Был еще гол Муриэля... На самом деле я думал, что Малиновский будет бить в мой угол. И позднее он сказал мне, что такой и была задумка. Но Мурьель увидел мое месторасположение и нанес блестящий удар", - цитирует Куртуа официальный сайт УЕФА.

Видео супергола Мурьеля в ворота Куртуа:

Напомним, матч "Реал" - "Аталанта" завершился победой хозяев со счетом 3:1. У нас на сайте доступен полный видеообзор этой встречи. Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов состоится 19 марта.

Отметим, 16 марта еще один супергол в Лиге чемпионов записал на свой счет Кевин Де Брюйне, который огорчил "Боруссию" М.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 302

Все по теме:

ФК Реал, Лига Чемпионов, ФК Аталанта, Футбол, Тибо Куртуа, Руслан Малиновский, Луис Мурьель.
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