"Реал" выбил "Аталанту" из Лиги чемпионов (видео)

Во вторник, 16 марта, "Реал" в рамках ответного матча 1/8 финала принимал "Аталанту". Встреча, проходившая в Мадриде на стадионе "Альфредо Ди Стефано", завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

Хозяева владели небольшим преимуществом в первом тайме, однако забили не в результате своего давления, а после ошибки кипера гостей Спортсьелло, который попросту подарил мяч Модричу. Хорват мастерски разобрался с "подарком" и вывел Карима Бензема на ударную позицию - француз был точен. В начале второго тайма "Сливочные" удвоили преимущество усилиями Серхио Рамоса, реализовавшего пенальти. Под занавес поединка Луис Мурьель шикарным ударом со штрафного забил гол престижа, однако уже через пару минут Марко Асенсио вернул "Реалу" гандикап в два мяча.

Украинский хавбек "Аталанты" Руслан Малиновский провел полный матч, а вот вратарь "Реала" и сборной Украины Андрей Лунин остался на скамейке запасных.

"Телеграф" напоминает, что в первом матче, который состоялся в Бергамо, "Реал" добыл минимальную победу. Таким образом, в следующий раунд ЛЧ пробился именно мадридский суперклуб. Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов состоится 19 марта.