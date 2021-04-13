Украинский футболист возглавил рейтинг лучших игроков Европы

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11:50 Сегодня Телеграф Фото: Instagram malinovskyi_18

Полузащитник "Аталанты" и сборной Украины Руслан Малиновский проводит блестящий отрезок сезона. Статистический портал CIES Football Observatory отметил прорыв хавбека, и в опубликованном рейтинге лучших футболистов мира за месяц 27-летний Руслан занял первое место согласно аналитическим данным.

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Украинец опередил таких известных исполнителей: Херард Морено, Давид Оспина и Карим Бензема.

Рейтинг лучших игроков месяца по версии CIES Football Observatory:

В текущем сезоне Малиновский провел 34 игры во всех турнирах, забив 4 гола и отдав 8 ассистов.

"Телеграф" напоминает, что в последней игре Руслан отдал две голевые передачи и помог "Аталанте" обыграть "Фиорентину".

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Все по теме:

ФК Аталанта, Футбол, Руслан Малиновский.
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