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Бензема предстанет перед судом по делу о шантаже Вальбуэна

Бензема предстанет перед судом по делу о шантаже Вальбуэна
10:23 Сегодня Телеграф football.ua
Нападающий мадридского Реала Карим Бензема должен предстать перед судом по делу о шантаже полузащитника Олимпиакоса Матье Вальбуэна. Об этом сообщает L’Equipe.

Прокуратура Версаля потребовала, чтобы французский форвард предстал перед судом за участие в попытке шантажа своего бывшего партнера по сборной интимной видеозаписью.

Напомним, в 2015 году разгорелся скандал, когда Бензема с пятью другими людьми, среди которых был и Джибриль Сиссе, обвинили в попытке шантажировать Вальбуэна и требовании выкупа. После этого нападающий не вызывался в сборную Франции и, в частности, пропустил Евро-2016 и ЧМ-2020.

В текущем сезоне 32-летний игрок провел 42 поединка в футболке Реала, забив 22 гола и совершив 10 ассистов.

Ранее Реал обыграл Хетафе и упрочил свое положение в борьбе за чемпионство в Примере.

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Все по теме:

ФК Реал, Матье Вальбуэна, Футбол, Карим Бензема.

Автор:

Телеграф
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