Реал минимально обыграл Хетафе и оторвался от Барселоны

"Сливочные" увеличили отрыв от конкурента в борьбе за чемпионство до четырех набранных очков после победы над Хетафе (1:0).

В заключительном матче 33-го тура Ла Лиги мадридский Реал принимал Хетафе. Как и в поединке предыдущего тура, "сливочные" не спешили форсировать события на поле, визуально играя в эконом-режиме. В первой половине тайма они и вовсе выглядели намного хуже соперника. Гости довольно смело пошли вперед в дебюте встречи, намереваясь забить быстрый гол. Это едва не произошло после удара Максимовича головой, но Куртуа удалось потащить мяч, переведя его на угловой.

"Синие" еще долго время владели инициативой, проводя атаку за атакой. Они время от времени наносили удары по воротам, но реальной угрозы для Куртуа они не несли. Со временем хозяева все же опомнились и забрали мяч под свой контроль. Вскоре это едва не привело к забитому голу – Винисиус пробил в падении после прострела Менди, а Сория продемонстрировал блестящую реакцию и спас свою команду. После этого подопечные Зидана продолжили много владеть мячом в надежде открыть счет.

В одном из эпизодов Иско мог вывести свою команду вперед, пробив в касание после подачи Рамос, но Сория снова был надежен, переведя мяч на угловой. Затем Реал продолжал оказывать давления на чужую штрафную, оккупировав половину поля соперника. Хозяева рассчитывали дожать соперника до ухода на перерыв, но больше не создавали опасных моментов. Таким образом, команды отправились в раздевалки с "нулями" на табло. У Зидана было 15 минут на перестройку игры команды.

После возобновления игры ее рисунок не поменялся. Хетафе больше владел мячом, а Реал, казалось, разве что ожидал обрезки от игроков соперника. "Синие" шли вперед большими силами и раз за разом загружали мяч в штрафную, однако это не приносило никаких дивидендов. Через некоторое время хозяева увели игру со своей половины поля и могли открыть счет после дальнего удара Модрича с рикошетом от защитника, но мяч разминулся с воротами.

Зидан произвел сразу тройную замену, выпустив на поле Вальверде, Асенсио и Родриго, после чего мяч стал быстрее двигаться на чужой половине поля. Но это не было достаточно для создания опасных моментов. Мяч часто доходил до владений Сории, однако завершающих ударов по воротам не было. Все решил юркий Карвахаль, за которым не поспел Оливера, из-за чего уругваец был вынужден сфолить. Хозяева получили право на пенальти, который впоследствии реализовал Рамос — 1:0.

Поведя в счете, подопечные Зидана остановились на достигнутом, посчитав, что одного гола будет достаточно для победы. С этим были не согласны "синие", которые намеревались спасти хотя бы ничью до окончания поединка. Но, несмотря на все их усилия, им так и не удалось создать даже подобие штурма на ворота Куртуа. Реал рискованно доиграл матч в эконом-режиме, благополучно доведя его до логического завершения. Данный результат позволил "сливочным" оторваться от Барселоны уже на четыре набранных очка, сделав комфортный задел в контексте борьбы за чемпионство.

В 34-м туре Реал сыграет с Атлетиком из Бильбао, а Хетафе сразится с Осасуной.

Реал - Хетафе 1:0

Гол: Рамос, 79 (с пенальти)

Реал: Куртуа — Карвахаль, Варан (Милитан, 33), Рамос, Менди — Модрич (Вальверде, 63), Каземиро, Кроос — Иско (Родриго, 64) — Бензема (М. Диас, 90+2), Винисиус (Асенсио, 63)

Хетафе: Сория — Суарес (Хасон, 76), Даконам, Эчейта, Оливера — Ньом, Максимович, Тимор (Фажр, 84), Арамбарри (А. Родригес, 84), Кукурелья (Дуро, 69) — Мата (Молина, 75)

Предупреждения: Карвахаль, Рамос, Модрич, Милитан, М. Диас — Тимор, Ньом, Суарес, Мата, Арамбарри