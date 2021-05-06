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"Реал" выставил Азара на трансфер за улыбки после поражения от "Челси"

"Реал" выставил Азара на трансфер за улыбки после поражения от "Челси"
Обновлено 14:18 Сегодня Телеграф Фото: Instagram hazardeden_10

Мадридский "Реал" принял решение попрощаться с Эденом Азаром. Об этом сообщает El Chiringuito.

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По информации источника, поведение бельгийца после ответного полуфинала Лиги чемпионов с "Челси" взбесило преданных фанатов "Сливочных". Дело в том, что после вылета "Реала" из Лиги чемпионов Азар, который перебрался в Мадрид именно из стана лондонцев, мило беседовала с бывшими партнерами по команде, а также улыбался. Кроме того, Эден явно на справился с ролью лидера "Реала", хотя его купили за баснословные € 115 млн.

Фото с довольным Азаром после матча "Челси" - "Реал" доступно в сети:

"Телеграф" напоминает, что матч в Лондоне завершился убедительной победой "Челси" со счетом 2:0. У нас на сайте доступен полный видеообзор этой встречи.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 203

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ФК Реал, Лига Чемпионов, ФК Челси, Футбол, Эден Азар.
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