"Реал" выставил Азара на трансфер за улыбки после поражения от "Челси"

Мадридский "Реал" принял решение попрощаться с Эденом Азаром. Об этом сообщает El Chiringuito.

По информации источника, поведение бельгийца после ответного полуфинала Лиги чемпионов с "Челси" взбесило преданных фанатов "Сливочных". Дело в том, что после вылета "Реала" из Лиги чемпионов Азар, который перебрался в Мадрид именно из стана лондонцев, мило беседовала с бывшими партнерами по команде, а также улыбался. Кроме того, Эден явно на справился с ролью лидера "Реала", хотя его купили за баснословные € 115 млн.

Фото с довольным Азаром после матча "Челси" - "Реал" доступно в сети:

Sure that post-match Hazard image won’t be a big deal in Madr ... ah pic.twitter.com/e5pJih2RiX

