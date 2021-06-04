Бразильский защитник и французский нападающий останутся в "Челси" ещё на сезон

Официальный сайт лондонского "Челси" сообщает, что сегодня клуб продлил контракт не только с главным тренером Томасом Тухелем, но и с двумя опытными футболистами - 36-летним защитником Тьягу Силвой и 34-летним нападающим Оливье Жиру. Соглашения с обоими футболистами рассчитаны ещё на один год.

Отметим, что бразилец присоединился к клубу из столицы Англии в 2020-м, а француз - в 2018-м. Первого сейчас можно назвать игроком основного состава команды Тухеля, тогда как второго - игроком запаса.

"Телеграф" напоминает, что Суперкубок УЕФА, который 11 августа этого года разыграют "Челси" и испанский "Вильярреал", пройдёт в североирландском городе Белфаст. На пару со вторым финалистом Лиги чемпионов - "Манчестер Сити", лондонский клуб занимает первое место по количеству футболистов, которые будут представлены на Евро в различных сборных - по 15. Пятым в списке оказалось киевское "Динамо", делегировавшее Томаша Кендзёру в сборную Польши и ещё 10 футболистов в национальную команду Украины.