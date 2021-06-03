"Динамо" Киев - в топ-5 клубов по количеству представителей на Евро

Киевское "Динамо" вошло в топ-5 клубов грядущего Евро по количеству футболистов. Чемпиона Украины на континентальном первенстве представят 11 футболистов, среди которых 10 - национальную сборную Украины, а 1, Томаш Кендзёра - Польшу. В финальную заявку тренерского штаба Андрея Шевченко попали "динамовцы" Георгий Бущан, Александр Караваев, Александр Тымчик, Илья Забарный, Денис Попов, Виталий Миколенко, Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков и Артём Беседин.

Более того, амбассадором сборной Украины на турнире будет наставник "Динамо" Мирча Луческу, который вчера продлил контракт с клубом. И в этом нет ничего удивительного, ведь 2 из трёх матчей наша команда проведёт в Бухаресте - родном городе румына.

Клуб из столицы Украины уступил в рейтинге лишь туринскому "Ювентусу" (который отправляет на Евро 12 футболистов), "Баварии" (14), а также "Челси" и "Манчестер Сити" (по 15). Другой украинский клуб, донецкий "Шахтер", на Чемпионате Европы будут представлять 7 футболистов, и все - сборную Украины.

"Телеграф" напоминает, что "Сан-Паулу" отдало "Динамо" часть долга за бразильского полузащитника Че Че.