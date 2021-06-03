"Сан-Паулу" выплатило киевскому "Динамо" часть долга за бразильского полузащитника

Долгая финансовая тяжба между "Сан-Паулу" и киевским "Динамо" близится к завершению. Как сообщает бразильское издание UOL Esporte, бразильский клуб выплатил около двух миллионов евро (12 с половиной местных реалов) за полузащитника Че Че. Оставшуюся часть долга, а именно чуть более полумиллиона евро, бразильцы обещают выплатить в течение ближайшего времени.

Че Че пополнил ряды "Динамо" в июне 2018-го, став одним из трёх бразильских новичов, приведённых в столицу Украины тогдашним вице-президентом клуба Евгением Красниковым. В команде Александра Хацкевича хавбек не заиграл, выйдя на поле 16 раз и отдав лишь одну голевую передачу, и потому уже в марте 2019-го вернулся в родную Бразилию.

"Телеграф" напоминает, что вчера "Динамо" Киев продлило контракт с действующим главным тренером - Мирчей Луческу.