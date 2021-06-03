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"Сан-Паулу" выплатило киевскому "Динамо" часть долга за бразильского полузащитника

"Сан-Паулу" выплатило киевскому "Динамо" часть долга за бразильского полузащитника
Обновлено 10:49 Сегодня Телеграф UOL Esporte ФК

Долгая финансовая тяжба между "Сан-Паулу" и киевским "Динамо" близится к завершению. Как сообщает бразильское издание UOL Esporte, бразильский клуб выплатил около двух миллионов евро (12 с половиной местных реалов) за полузащитника Че Че. Оставшуюся часть долга, а именно чуть более полумиллиона евро, бразильцы обещают выплатить в течение ближайшего времени.

Че Че пополнил ряды "Динамо" в июне 2018-го, став одним из трёх бразильских новичов, приведённых в столицу Украины тогдашним вице-президентом клуба Евгением Красниковым. В команде Александра Хацкевича хавбек не заиграл, выйдя на поле 16 раз и отдав лишь одну голевую передачу, и потому уже в марте 2019-го вернулся в родную Бразилию.  

"Телеграф" напоминает, что вчера "Динамо" Киев продлило контракт с действующим главным тренером - Мирчей Луческу.

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Глеб Скрипченко
Автор: Глеб Скрипченко Журналист
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ФК Динамо (Киев), Игорь Суркис, Сан-Паулу, Евгений Красников, Че Че.
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