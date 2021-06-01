"Клубу я не безразличен": "Динамо" продлило контракт со своим лидером

Полузащитник "Динамо" и сборной Украины Виталий Буяльский продлил контракт с киевским клубом. Об этом сообщает официальный сайт столичной команды.

По информации источника, 28-летний центральный полузащитник поставил свою подпись под долгосрочным соглашением, рассчитанным до лета 2025 года.

"До истечения моего предыдущего контракта оставалось еще достаточно времени, поэтому мне вдвойне приятно, что "Динамо" заблаговременно предложило мне продлить сотрудничество. Это значит, что клубу я не безразличен - это для меня гораздо важнее, чем финансовая составляющая", - цитирует Буяльского пресс-служба "Динамо".

В кампании 2020/21 Буяльский принял участие в 35 матчах за "Динамо" во всех турнирах, записав на свой счет 9 голов и 9 ассистов.

Ранее "Телеграф" сообщал, почему Буяльский не поедет на чемпионат Европы по футболу.