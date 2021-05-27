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Жена капитана "Динамо" блеснула фигурой в купальнике (фото)

Жена капитана "Динамо" блеснула фигурой в купальнике (фото)
18:17 Сегодня Телеграф Фото: Instagram njyta.si

Жена капитана "Динамо" Сергея Сидорчука Анна, отдыхая в Турции вместе с мужем, опубликовала новое пляжное фото на своей страничке в Instagram.

Украинская теннисистка, которая сведет с ума любого (фото)

На снимке Анна позирует на пляже возле скал в закрытом купальнике бирюзового цвета, солнцезащитных очках и черной шляпе.

 
 
 
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Публикация от Anna Sydorchuk (@njyta.si)

Подписчики красотки восхитились стройной фигурой Анны. За пару часов снимок набрал множество лайков и комментариев: "Очень красивая", Ты огонь, детка", "Красотка", "Загорелая".

Анна Сидорчук

Анна Сидорчук

Анна Сидорчук

Анна Сидорчук

Анна Сидорчук

В текущем сезоне 30-летний Сергей принял участие в 36 матчах за "Динамо" во всех турнирах, записав на свой счет три гола и две результативнее передачи.

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Динамо" решило попрощаться с датским футболистом.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 212

Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Футбол, Сергей Сидорчук, Анна Сидорчук.
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