Украинская теннисистка, которая сведет с ума любого (фото)

Украинская теннисистка Ангелина Димова, которая в первую очередь известна благодаря своему профилю в Instagram, а уже потом спортивными достижениями, проживает в Майами и регулярно радует свою многотысячную аудиторию горячими снимками.

На данный момент у теннисистки почти полмиллиона подписчиков в Instagram. Кроме того, Димова активно ведет свой блог в YouTube, на который подписано свыше 37 тысяч человек. Спортсменка регулярно публикует видео со своих тренировок, на которых она не стесняется демонстрировать свои аппетитные формы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Aɴɢᴇʟɪɴᴀ (@angelina_dimova)

Также девушка частенько позирует на фоне пляжей и рядом со своим любимым автомобилем Dodge.

Ранее украинская теннисистка Марта Костюк опубликовала горячее фото в соцсетях.