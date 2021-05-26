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Украинская теннисистка, которая сведет с ума любого (фото)

Украинская теннисистка, которая сведет с ума любого (фото)
18:55 Сегодня Телеграф Фото: Instagram angelina_dimova

Украинская теннисистка Ангелина Димова, которая в первую очередь известна благодаря своему профилю в Instagram, а уже потом спортивными достижениями, проживает в Майами и регулярно радует свою многотысячную аудиторию горячими снимками.

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На данный момент у теннисистки почти полмиллиона подписчиков в Instagram. Кроме того, Димова активно ведет свой блог в YouTube, на который подписано свыше 37 тысяч  человек. Спортсменка регулярно публикует видео со своих тренировок, на которых она не стесняется демонстрировать свои аппетитные формы.

 
 
 
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Публикация от Aɴɢᴇʟɪɴᴀ (@angelina_dimova)

Также девушка частенько позирует на фоне пляжей и рядом со своим любимым автомобилем Dodge.

Ангелина Димова

Ангелина Димова

Ангелина Димова

Ангелина Димова

Ангелина Димова

Ангелина Димова

Ангелина Димова

Ангелина Димовавв

Ангелина Димовавввв

Ангелина Димова

Ангелина Димова

Ангелина Димова

Ангелина Димова

Ранее украинская теннисистка Марта Костюк опубликовала горячее фото в соцсетях.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 319

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Теннис, Ангелина Димова.
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