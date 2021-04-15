Украинская теннисистка в нижнем белье засветила аппетитные формы (фото)

Украинская теннисистка Марта Костюк опубликовала горячее фото в соцсетях, засветив свои аппетитные формы.

"Я та песня, которую вы пропустили, а потом нашли и поняли, что это огонь", - написала теннисистка на своей страничке в Instagram, прикрепив снимок, где она позирует только в нижнем белье розового цвета.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Marta Kostyuk / Марта Костюк (@kostyukmarta)

Подписчики тут же накинулись хвалить красоту теннисистки: "Такая горячая и красивая", "Возмутительно", "Огонь", "Тебя не возможно пропустить", "Почему у тебя нет парня с такой удивительной улыбкой?".

Добавим, что снимок был сделан в Черноморске, где уже завтра стартует теннисный матч между женскими сборными Украины и Японии в рамках Кубка Билли Джин Кинг. Костюк, к слову, опубликовала также и командный снимок нашей национальной команды, где все теннисистки одеты в маски.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Marta Kostyuk / Марта Костюк (@kostyukmarta)

Ранее Марта опубликовала жаркий снимок, где она снялась лишь в ночнушке.