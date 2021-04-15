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Украинская теннисистка в нижнем белье засветила аппетитные формы (фото)

Украинская теннисистка в нижнем белье засветила аппетитные формы (фото)
Обновлено 14:39 Сегодня Телеграф Фото: Instagram kostyukmarta

Украинская теннисистка Марта Костюк опубликовала горячее фото в соцсетях, засветив свои аппетитные формы.

Костюк блеснула стройными ножками после успешного выступления в ОАЭ

"Я та песня, которую вы пропустили, а потом нашли и поняли, что это огонь", - написала теннисистка на своей страничке в Instagram, прикрепив снимок, где она позирует только в нижнем белье розового цвета.

 
 
 
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Публикация от Marta Kostyuk / Марта Костюк (@kostyukmarta)

Подписчики тут же накинулись хвалить красоту теннисистки: "Такая горячая и красивая", "Возмутительно", "Огонь", "Тебя не возможно пропустить", "Почему у тебя нет парня с такой удивительной улыбкой?".

Добавим, что снимок был сделан в Черноморске, где уже завтра стартует теннисный матч между женскими сборными Украины и Японии в рамках Кубка Билли Джин Кинг. Костюк, к слову, опубликовала также и командный снимок нашей национальной команды, где все теннисистки одеты в маски.

 
 
 
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Публикация от Marta Kostyuk / Марта Костюк (@kostyukmarta)

Ранее Марта опубликовала жаркий снимок, где она снялась лишь в ночнушке.  

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 104

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Теннис, Марта Костюк.
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