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Украинская теннисистка на карантине порадовала болельщиков сексуальным фото

Украинская теннисистка на карантине порадовала болельщиков сексуальным фото
15:40 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм kostyukmarta

Третья ракетка Украины Марта Костюк угодила в неприятную ситуацию по прилету в Мельбурн. Теннисистка обязана находится в своем отеле на протяжении 14 дней самоизоляции. Спортсменка зря времени не теряет и радует подписчиков в Instagram яркими снимками.

Костюк блеснула стройными ножками после успешного выступления в ОАЭ (фото)

На этот раз Костюк после серии своих тренировок в комнате отеля порадовала поклонников соблазнительным фото в ночнушке, которая едва ли прикрывает бедра красавицы.

 
 
 
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Публикация от Marta Kostyuk / Марта Костюк (@kostyukmarta)

Подписчики засыпали Костюк массой комплиментов: "На этом снимке я не вижу тенниса", "Горяча", "Огонь", "После окончания карьеры вы легко станете моделью", "Королева во всем".

Добавим, что первая ракетка Украины Элина Свитолина также примет участие в турнире Большого Шлема в Австралии. Накануне теннисистка сдала тест на коронавирус.

@elinasvitolina

Test number 100000 #covid19 #sonegative #fyp

♬ оригинальный звук - hakuna matata♻️

В своем Instagram Элина в последнее время публикует Tik-Tok скетчи.

 
 
 
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Публикация от Elina Svitolina (@elisvitolina)

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская отправилась в Австралию, однако ее участие в ТБШ под вопросом из-за допинг-скандала.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 222

Все по теме:

Теннис, Australian Open, Коронавирус, Марта Костюк.
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