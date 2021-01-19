Украинская теннисистка на карантине порадовала болельщиков сексуальным фото

Третья ракетка Украины Марта Костюк угодила в неприятную ситуацию по прилету в Мельбурн. Теннисистка обязана находится в своем отеле на протяжении 14 дней самоизоляции. Спортсменка зря времени не теряет и радует подписчиков в Instagram яркими снимками.

На этот раз Костюк после серии своих тренировок в комнате отеля порадовала поклонников соблазнительным фото в ночнушке, которая едва ли прикрывает бедра красавицы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Marta Kostyuk / Марта Костюк (@kostyukmarta)

Подписчики засыпали Костюк массой комплиментов: "На этом снимке я не вижу тенниса", "Горяча", "Огонь", "После окончания карьеры вы легко станете моделью", "Королева во всем".

Добавим, что первая ракетка Украины Элина Свитолина также примет участие в турнире Большого Шлема в Австралии. Накануне теннисистка сдала тест на коронавирус.

В своем Instagram Элина в последнее время публикует Tik-Tok скетчи.

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Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская отправилась в Австралию, однако ее участие в ТБШ под вопросом из-за допинг-скандала.