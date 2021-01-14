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Четверг, 14.01.2021
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Украинская теннисистка блеснула стройными ножками после успешного выступления в ОАЭ (фото)

Украинская теннисистка блеснула стройными ножками после успешного выступления в ОАЭ (фото)
12:54 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм kostyukmarta

Третья ракетка Украины и 99-я ракетка мира Марта Костюк, после проигрыша в полуфинале теннисного турнира в Абу-Даби, воспользовалась моментом, чтобы немного отдохнуть от напряженного графика.

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Марта опубликовала новый снимок в Instagram, на котором она засветила свою потрясающую фигуру. Спортсменка позировала на лежаке, продемонстрировав подписчикам свои стройные ножки. Подписала фото Костюк так: "Снова работаю над удалением линии загара... Продолжение следует".

 
 
 
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Публикация от Marta Kostyuk / Марта Костюк (@kostyukmarta)

Фанаты были в восторге от Марты и засыпали юную спортсменку массой комплиментов: "Огонь", "Фантастическая", "Ты заслужила отдых", "Фигура - топ", "Яркая".

Костюк частенько радует своих поклонников соблазнительными снимками:

Марта Костюк в черном купальнике

Марта Костюк в черном купальнике

Марта Костюк в синем купальнике на лежаке

Марта Костюк в синем купальнике на лежаке

Марта Костюк в тренажерном зале

Марта Костюк в тренажерном зале

Марта Костюк снялась в чувственной фотосессии

Марта Костюк снялась в чувственной фотосессии

Марта Костюк на тренировке

Марта Костюк на тренировке

Марта Костюк в спортивном белье и в свитере

Марта Костюк в спортивном белье и в свитере

"Телеграф" напоминает, что в 1/2 финала 18-летняя Костюк уступила россиянке Веронике Кудерметовой. К слову, именно Кудерметова выбила первую ракетку Украины Элину Свитолину из соревнований в Абу-Даби.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 403

Все по теме:

ОАЭ, Теннис, Абу-Даби, Марта Костюк.
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