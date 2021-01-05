Власти Австралии запретили Свитолиной видеться со своим парнем

Первая ракетка Украины Элина Свитолина рассказала о суровых ограничениях, которые приняло правительство Австралии для проведения Australian Open 2021. По словам украинки, она не сможет видеться со своим парнем теннисистом Гаэлем Монфисом из-за карантинных ограничений. Кроме того, ее график выходов на публику будет весьма строгим.

"Вне комнаты в отеле можно находиться 5 часов: 2 часа на теннис, 2 часа на физподготовку, 1 час на то, чтобы поесть. 2 недели нельзя будет никуда выходить. Также нам с Гаэлем Монфисом пришло письмо, что мы не сможем видеться в этот период, чтобы круг общения не расширялся. Такое правило приняло правительство Австралии", - рассказала Элина в комментарии для БТУ.

Отметим, Australian Open 2021 стартует 8 февраля, а завершится 21 февраля.

Ранее Элина засветила свою новую татуировку.