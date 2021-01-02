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Украинская теннисистка блеснула фигурой в купальнике (фото)

Украинская теннисистка блеснула фигурой в купальнике (фото)
Обновлено 17:16 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм lesiatsurenko

Украинская теннисистка Леся Цуренко готовится к новому сезону в Дубае (ОАЭ). Правда, в субботу спортсменка решила отдохнуть от тренировочных будней.

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Украинка опубликовала новое фото в Instagram, на котором она отдыхает в Дубае в черном купальнике. В комментарии под постом Леся написала: "Завтра мы продолжим тренироваться, ну а пока отдых".

 
 
 
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Публикация от Lesia Tsurenko (@lesiatsurenko)

Пользователи обратили внимание на потрясающую физическую форму теннисистки и отметили это в комментариях: "Красивая", "Выглядишь потрясающе", "Самая подтянутая теннисистка в WTA", "Горячая".

"Телеграф" напоминает, что Леся, поздравляя всех с Новым годом, опубликовала горячее фото.

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Леся Цуренко, Теннис.

Автор:

Телеграф
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