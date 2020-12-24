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Свитолина засветила свое новое тату (фото)

Свитолина засветила свое новое тату (фото)
Обновлено 18:10 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм elisvitolina

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина (пятый номер рейтинга WTA) показала в соцсетях свою новую татуировку.

Новое тату украинки находится на правой руке и тянется от запястья до кончика большого пальца. Фотографией с татуировкой Элина поделилась в своих сторис в instagram на просьбу подписчиков.

Отметим, у теннисистки уже есть несколько тату. На правой руке у нее набита надпись Carpe Diem, что означает "Лови момент".

На правом запястье у нее изображен индийский символ ОМ:

А на левом бедре изображена львица:

Сейчас украинка готовится к Australian Open-2021, который стартует в феврале.

Ранее "Телеграф" сообщал, что вторая ракетка Украины переболела коронавирусом в Дубае.

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Все по теме:

Элина Свитолина, Теннис, Татуировка.

Автор:

Телеграф
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