Свитолина засветила свое новое тату (фото)

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина (пятый номер рейтинга WTA) показала в соцсетях свою новую татуировку.
Новое тату украинки находится на правой руке и тянется от запястья до кончика большого пальца. Фотографией с татуировкой Элина поделилась в своих сторис в instagram на просьбу подписчиков.
Отметим, у теннисистки уже есть несколько тату. На правой руке у нее набита надпись Carpe Diem, что означает "Лови момент".
На правом запястье у нее изображен индийский символ ОМ:
А на левом бедре изображена львица:
Сейчас украинка готовится к Australian Open-2021, который стартует в феврале.
Ранее "Телеграф" сообщал, что вторая ракетка Украины переболела коронавирусом в Дубае.