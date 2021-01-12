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Крики соперницы Костюк на турнире в Абу-Даби смутили болельщиков (видео)

Крики соперницы Костюк на турнире в Абу-Даби смутили болельщиков (видео)
10:49 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм kostyukmarta

В понедельник, 11 января, украинская теннисистка Марта Костюк (№99 WTA) встречалась с испанкой Сарой Соррибес Тормо (№66 WTA) в рамках матча 1/4 финала на турнире в Абу-Даби. В трехсетовом триллере третья ракетка Украины добыла победу и пробилась в первый полуфинал такого уровня в своей карьере. Примечательно, что Марта умудрилась выиграть, проиграв первые семь геймов, Итоговый счет - 0:6, 6:1, 6:4. 

Видеообзор матча Марта Костюк - Сара Соррибес Тормо:

Испанка оказалась не только сложной соперницей, но и очень громкой. Необычные крики Сары вызвали бурю обсуждений под официальными хайлайтами матча. Любители тенниса много шутили по этому поводу, а некоторые предположили, что Соррибес Тормо нужна помощь.

"Почему Соррибес Тормо разрешено кричать?"

"Сможет ли она разговаривать после матча?"

"Сара звучит как 80 летний старик"

"Кто-то вызовете скорую. Похоже, Соррибес нуждается в ней", "Это самые мужественные крики, которые я когда-либо слышал в WTA, ха-ха", "Сара звучит как пьяный мужик", - писали пользователи под видео.

"Телеграф" напоминает, что во вторник, 12 января, Костюк в полуфинале встретится с россиянкой Вероникой Кудерметовой (№46 WTA), которая обыграла украинку Элину Свитолину в четвертьфинале.

Ранее "Телеграф" сообщал, что теннисистка Кирстен Флипкенс скандально травмировалась на турнире в ОАЭ.

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Все по теме:

ОАЭ, Теннис, Абу-Даби, Марта Костюк, Сара Соррибес-Тормо.

Автор:

Телеграф
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